Colpo a centrocampo, le tre big d’Europa si sfidano: c’è anche la Juventus

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per rinforzare il centrocampo bianconero

Massimiliano Allegri ha fatto già diverse richieste alla dirigenza bianconero per innalzare il tasso tecnico della compagine torinese. L’allenatore livornese vorrebbe un rinforzo nella zona centrale di campo in caso di addio di Ramsey o Arthur.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” nel mirino della Juventus ci sarebbe il centrocampista del PSG, Ander Herrera, ma sulle sue tracce anche Barcellona e Athletic Bilbao pronte a sfruttare l’occasione a centrocampo. Herrera rappresenterebbe un elemento fondamentale per il centrocampo bianconero di Allegri.

Calciomercato Juventus, Herrera colpo a centrocampo

Anche Xavi avrebbe richiesto alla dirigenza del Barcellona nuovi acquisti proprio per rinforzare il centrocampo blaugrana: anche la sua ex squadra, ora guidata da Marcelino García Toral, potrebbe sfruttare l’occasione d’oro a centrocampo. Il classe ’89 del PSG ha collezionato in questa prima parte di stagione 20 presenze mettendo a segno anche 4 gol condite da due assist vincenti ai propri compagni. Una nuova idea per Allegri, pronto a ricevere alcuni regali dalla dirigenza bianconera in vista del girone di ritorno. La Juventus vuole cambiare subito marcia pensando al futuro anche in campo europeo con la doppia sfida al Villarreal.