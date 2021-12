Coppa d’Africa, la clamorosa ipotesi che fa ‘gioire’ Milan e Napoli

Importanti novità sulla Coppa d’Africa, la massima competizione africana in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022

Le squadre di Serie A sono al lavoro in vista delle ultime partite del 2021. Tra mercoledì e giovedì si completerà il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia mentre nel prossimo weekend è prevista la diciottesima giornata di campionato. L’anno si concluderà con il turno infrasettimanale tra il 21 e il 22 dicembre. Intanto i dirigenti studiano i possibili colpi di mercato ma potrebbero ricevere un assist dall’Africa.

Milan e Napoli in primis, potrebbero perdere delle pedine fondamentali in vista della Coppa d’Africa. La massima competizione del continente africano è in programma tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2022 in Camerun. Da Kessiè a Osimhen e Anguissà, sono molti i giocatori del nostro campionato a dover raggiungere le rispettive nazionali. Secondo quanto riporta RMC Sport, potrebbero esserci delle novità sullo svolgimento del torneo.

Coppa d’Africa 2022, Milan e Napoli attendono la decisione della CAN

Dalla Francia rimbalzano voci sulla possibile cancellazione della Coppa d’Africa 2022. A causa della risalita dei casi e delle presunte pressioni da parte dei club inglesi, le autorità africane starebbero valutando di annullare la competizione.

L’imminente avvio della manifestazione, previsto per il 9 gennaio, obbliga i vertici del calcio africano (CAN) a trovare una soluzione tempestivamente. Non solo, nello stesso periodo avranno inizio anche le sessioni di calciomercato: in caso di cancellazione, i club interessati potrebbero evitare di sostituire i giocatori impegnati nella Coppa d’Africa.