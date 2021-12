Via Benitez, l’Everton sceglie ‘italiano’: il Milan in allarme

La panchina di Benitez traballa, l’Everton pensa al possibile sostituto e il Milan ‘trema’: pronta l’offerta al rossonero

Il rendimento non è quello sperato ed allora il cambio in panchina potrebbe arrivare nelle prossime settimane. C’è aria di tempesta su Rafa Benitez all’Everton: il quattordicesimo posto in classifica e le sette sconfitte nelle ultime dieci partite rendono instabile la posizione del tecnico spagnolo.

Da giorni si parla di un possibile esonero per l’ex allenatore di Inter e Napoli e la società sta già vagliando i nomi sul mercato per un eventuale rimpiazzo. Tra questi potrebbe esserci anche un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Già vicino alla Premier League in estate, quando è stato in trattativa con il Tottenham, e poi in autunno con il Newcastle, l’ex Roma Paulo Fonseca potrebbe essere il profilo giusto per il rilancio della squadra di Liverpool. Il tecnico portoghese è alla ricerca di riscatto dopo l’addio ai giallorossi e il progetto Everton potrebbe essere quello giusto per ritornare in panchina. Un affare che potrebbe avere ripercussioni anche sul Milan.

LEGGI ANCHE >>> Colpo alla Tomori: Milan, che occasione dal Manchester City!

Calciomercato Milan, Fonseca all’Everton con Leao

Fonseca, infatti, una volta arrivato sulla panchina dell’Everton potrebbe chiedere un ‘regalo’ alla società. Rafael Leao, 22 anni, attaccante del Milan, sarebbe la prima richiesta dell’ex Roma al club inglese. I Toffees hanno bisogno di qualità per risalire la classifica e l’ex Lille rappresenterebbe il profilo ideale per il nuovo corso.

Per questo da Liverpool è pronta un’offerta da venticinque milioni di euro per convincere la società rossonera a privarsi dell’attaccante. Una proposta però che il Milan non sembra intenzionato ad accettare. La volontà del club lombardo, infatti, è di non toccare la rosa nel mese di gennaio, almeno in uscita. Un addio di Leao a stagione in corso appare improbabile, mentre in estate le cose potrebbero cambiare. Ad ogni modo per l’Everton c’è prima da capire la situazione in panchina: riuscirà Benitez a salvare il posto o toccherà davvero a Fonseca?