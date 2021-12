Juventus, conclusa l’offerta di aumento di capitale | L’annuncio

La Juventus comunica la conclusione dell’aumento di capitale per una cifra che supera i 300 milioni di euro

La Juventus è al lavoro in vista dell’anticipo di sabato 18 dicembre con il Bologna. Allegri cercherà di ritrovare i tre punti dopo lo stop in casa del Venezia nella diciassettesima giornata. Intanto arrivano delle importanti novità dalla società, oggi riunita per chiudere l’offerta in opzione dell’aumento di capitale.

Il club ha comunicato con una nota la conclusione dell’offerta: “Sottoscritto il 91,75%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 366,9 milioni al termine del periodo di opzione – scrive la Juventus sul suo sito ufficiale – i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 20 dicembre 2021.”