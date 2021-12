Colpo alla Tomori: Milan, che occasione dal Manchester City!

Possibile occasione di mercato dal Manchester City di Guardiola per il Milan, alla ricerca di rinforzi in vista della sessione invernale. Tutti i dettagli

È uno dei momenti chiave della stagione per il Milan di Pioli. I rossoneri sono reduci dall’eliminazione in Champions League ed hanno appena perso la vetta della classifica in Serie A.

Domenica sera, a ‘San Siro’, Ibra e compagni ospiteranno il Napoli di Spalletti per rilanciarsi in un importantissimo scontro diretto e non rischiare di perdere contatto dalla lanciatissima Inter di Inzaghi. Nel frattempo, la dirigenza è già al lavoro per colmare il vuoto lasciato da Kjaer, che ha già terminato la sua stagione dopo il brutto infortunio al ginocchio. Ecco la grande occasione in casa Manchester City.

Calciomercato Milan, occasione Aké: tutti i dettagli

Nathan Aké sta trovando poco spazio nelle gerarchie di Pep Guardiola. Il difensore olandese ha finora collezionato 11 presenze stagionali e solo 399 minuti in Premier League. Il classe 1995 è a tutti gli effetti un’alternativa al centro della difesa e non è escluso che possa lasciare Manchester già a gennaio.

Il Milan potrebbe così fare un tentativo per arrivare al centrale olandese: un colpo ‘alla Tomori‘ in prestito con diritto di riscatto a giugno. Aké è stato pagato dai Citizens oltre 40 milioni di euro e potrebbe dunque rilanciarsi in rossonero. Maldini e Massara sono alla finestra.