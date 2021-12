Calciomercato, futuro Brozovic: il top club fa tremare l’Inter

Tentazione Barcellona per Marcelo Brozovic. Il club catalano prova a strappare il centrocampista all’Inter

Tutto ancora da scoprire il futuro di Marcelo Brozovic, centrocampista in scadenza di contratto con l’Inter. Il croato, in attesa del rinnovo, potrebbe farsi tentare dall’interesse del Barcellona.

Il lavoro della società interista per il rinnovo di Brozovic fino al 2025 continua, ma attenzione alle sirene catalane. Il centrocampista croato, più volte incontrato dal presidente del Barcellona Joan Laporta, è da tempo finito nel mirino dei blaugrana, che vorrebbero ingaggiarlo a parametro zero.

Pilastro dell’Inter di Simone Inzaghi, attualmente il contratto del centrocampista classe ’92 è in scadenza per il prossimo 30 giugno. Da tempo si tratta per il rinnovo di contratto fino al 2025, ma in questo frangente sta provando ad inserirsi il Barcellona, stregato dalle prestazioni dell’ex Dinamo Zagabria, in questa stagione autore di un gol in ventitré partite tra campionato e Champions League.

Calciomercato Inter, il Barcellona tenta Brozovic: il croato fa gola a diverse big

Barcellona, ma non solo: Marcelo Brozovic continua a piacere, e non poco, anche a Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, pronte ad offrire a Brozovic un contratto a partire da gennaio. Due soluzioni che, ad ogni modo, non convincerebbero particolarmente il centrocampista originario di Zagabria, più affascinato dalla possibilità di giocare in Liga, dove ad attenderlo ci sono Barcellona e Real Madrid.

