Addio Juventus: subito al Milan nel calciomercato invernale

Il Milan a caccia di rinforzi a gennaio per la rincorsa scudetto. Il possibile colpo per anticipare la Juventus. Tutti i dettagli

È di nuovo vigilia di campionato per quello che sarà il penultimo turno del 2021. La Serie A ha una nuova padrona ed è l’Inter campione d’Italia in carica, che nell’ultima giornata ha scavalcato il Milan di Pioli.

I rossoneri hanno evitato la sconfitta a Udine grazie alla prodezza di Zlatan Ibrahimovic e in generale sono reduci da un periodo di netto calo dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. A preoccupare è anche il mese di gennaio: Pioli perderà Kessié e Bennacer per la Coppa d’Africa e Bakayoko non ha finora offerte garanzie. La dirigenza tornerà con ogni probabilità sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista: ecco il possibile colpo low cost.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Rudiger, apertura alla Serie A: ma c’è un ostacolo enorme

Calciomercato Milan, tentativo immediato per Witsel: sfida alla Juventus

Tra i nomi accostati ai rossoneri c’è anche quello di Axel Witsel, tornato nuovamente di moda anche per la Juventus di Massimiliano Allegri. L’esperto centrocampista belga è in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il Borussia Dortmund e, alla luce della situazione a centrocampo, non è escluso che Maldini e Massara possano fare un tentativo per portarlo subito a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO Altobelli: “Inzaghi una conferma. Vlahovic? Pronto al grande salto”

Un eventuale arrivo a gennaio a basso costo anche per anticipare la concorrenza dei bianconeri per la firma a parametro zero. Witsel potrebbe finalmente sbarcare in Serie A.