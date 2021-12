Calciomercato, ritorno in Spagna | Addio a gennaio

Possibile ritorno in Spagna già a gennaio per il difensore: ecco il punto sul suo futuro

Il difensore del Cagliari Diego Godin non è del tutto soddisfatto al Cagliari. Sotto la gestione Mazzarri, il difensore uruguaiano ha partecipato solo a 10 partite e non ha quasi mai inciso. L’ex Inter vuole tornare a essere protagonista per esprimersi al meglio in quelli che saranno gli ultimi anni della sua carriera.

Godin potrebbe lasciare la Sardegna già nel mercato di gennaio, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, il difensore potrebbe tornare in Liga, proprio nella squadra in cui ne è stato il capitano, l’Atletico Madrid. Il Cholo Simeone ha emergenza in difesa e riaccoglierebbe a braccia aperte il suo ex condottiero e l’uruguaiano avrebbe una clausola rescissoria da gennaio per rescindere unilateralmente il suo rapporto con il Cagliari.

Non solo l’Atletico: anche il Valencia su Godin

L’Atletico Madrid potrebbe riabbracciare Diego Godin, colui che ne è stato il capitano e il trascinatore e che ha incarnato lo spirito del ‘Cholismo’. I colchineros, però, non sono gli unici sulle tracce del difensore uruguaiano. In Liga ci sarebbe anche il forte pressing del Valencia. La scelta sarà del giocatore che a 35 potrebbe anche fare una scelta di vita oltre che di campo e optare per quella che è stata la sua casa per 9 stagioni. Si prospetta una lotta a due tra Atletico e Valencia nel mercato di gennaio per il difensore del Cagliari.