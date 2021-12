L’Inter di Simone Inzaghi segue con attenzione Andre Onana. Se non dovesse arrivare occhio al profilo di Alessio Cragno: le ultime notizie di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi stasera sfida la Salernitana di Stefano Colantuono. I nerazzurri, dopo un inizio nel campionato italiano di Serie A con qualche difficoltà, dall’ultima giornata, nella sfida contro il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri, sono tornati al primo posto in classifica, posizione con la quale hanno chiuso la scorsa stagione assicurandosi la vittoria dello Scudetto.

La Beneamata nel frattempo è attiva anche in sede di calciomercato, soprattutto in vista della prossima estate, che potrebbe prospettare per l’Inter molte novità, in particolare nel reparto difensivo.

I nerazzurri infatti potrebbero fare i conti con l’addio di Samir Handanovic, capitano e bandiera della squadra in scadenza di contratto. Nonostante le parole di Piero Ausilio di ieri sera legate ad un possibile rinnovo dello sloveno, la Beneamata sta lavorando al suo sostituto e il nome caldo è quello di Andre Onana. L’estremo difensore in scadenza con l’Ajax è il primo obiettivo e sembra molto vicino, ma il Barcellona potrebbe tentare il colpaccio soffiando il giocatore ai meneghini. In questo caso, l’Inter virerebbe su un portiere del campionato italiano di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus guarda in casa Chelsea: il due per uno convince Allegri

LEGGI ANCHE >>> Juventus alle strette, rischio beffa: nuovo annuncio

Calciomercato Inter, scelto il portiere se salta Onana

Se Onana dovesse approdare al Barcellona, l’Inter sarebbe pronta a tuffarsi su un profilo che arriva proprio dal Cagliari di Mazzarri precedentemente menzionato. Stiamo parlando di Alessio Cragno, migliore in campo dei sardi nella gara di San Siro e ormai prontissimo per il grande salto in un top club. Il classe 1994 ha una valutazione da parte del Cagliari di circa 20 milioni di euro, ma i buoni uffici fra le due società potrebbe portare ad uno sconto. Sullo sfondo c’è però anche la Lazio di Maurizio Sarri, a caccia di una garanzia fra i pali per il prossimo anno.