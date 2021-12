La Juventus ripensa alla stella, niente rinnovo: “Club infastidito”

Il futuro del big potrebbe essere ben presto lontano dal top club: la Juventus alla finestra per l’anno prossimo

Le attenzioni in casa Juventus sono tutte rivolte all’insidioso match di campionato in casa del Venezia di Zanetti. Gli uomini di Allegri, che ha da poco annunciato un’assenza ‘punitiva’ a sorpresa, intendono continuare a fare bene per scalare la classifica di Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ arrivano importanti novità dalla Spagna per quanto riguarda uno dei nomi maggiormente accostati ai colori bianconeri negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, l’umore dei vertici del Real Madrid sarebbe tutt’altro che disteso e sereno.

Il club di Florentino Perez è infastidito dalle dichiarazioni di uno dei pilastri di Carlo Ancelotti che potrebbe, a sorpresa, finire sul mercato nelle prossime sessioni, tra gennaio e soprattutto giugno. Si tratta di Marco Asensio, ala classe 1996 in scadenza il 30 giugno 2023 con i ‘Blancos’. Asensio agli ordini di Ancelotti ha collezionato 18 presenze con 5 reti ed 1 assist vincente ma il suo destino rischia di essere, per la gioia della Juventus, (ci ha pensato anche l’Inter) lontano da Madrid.

Juventus, Asensio allo scoperto: l’annuncio

Marco Asensio può dire addio al Real Madrid. Il portale spagnolo sottolinea come le parole del fantasista sul suo futuro abbiano dato non poco fastidio al Real Madrid: “È troppo presto per parlarne, voglio avere solo continuità e da lì in poi vedremo come andranno le cose. Voglio divertirmi”.

Il Real Madrid, in caso di mancato rinnovo, non intenderà trattenere Asensio aprendo, di fatto, alla cessione del 25enne di Palma de Mallorca.

La Juventus, ingolosita dal possibile affare, potrebbe approfittarne nei mesi a venire: Asensio torna prepotentemente nel mirino della ‘Vecchia Signora’.