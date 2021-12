Juventus, Arrivabene: “Sentito come persona informata, ma serve rispetto”

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene parla della questione plusvalenze e chiede rispetto per i bianconeri

Scossa dalla dall’inchiesta della Guardia di Finanza la Juventus, che nei giorni scorsi ha visto arrivare nelle sedi del club le ‘Fiamme Gialle’ per il caos legato alle plusvalenze.

Prima della sfida di Champions League contro il Malmoe in corso in questi minuti, l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ chiedendo rispetto per il club bianconero: “Sono stato sentito come persona informata dei fatti. La Juventus essendo quotata in borsa è soggetta a controlli molto rigidi da parte delle autorità. Noi collaboriamo con grande rispetto, ma come Juventus pretendiamo anche rispetto. A me non piacciono i processi mediatici. Andiamo avanti facendo il nostro lavoro in campo e noi come dirigenti”.

Juventus, Arrivabene sul match contro il Malmoe: “Partita importante”

La Juventus continua a essere coinvolta nel caos legato alle plusvalenze. In questo momento difficile a parlare ai microfoni di ‘Sky Sport’ è l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, che si sofferma anche sulla partita contro il Malmoe dichiarando:

“Quella di stasera è una partita importante, perché ci giochiamo l’eventuale primo posto nel girone. Ma anche passando primi puoi pescare una seconda fortissima e viceversa. Ora si apre una nuova fase della Champions”.