L’Inter di Beppe Marotta segue con attenzione il profilo di Marco Asensio: il giocatore è nel mirino anche del Milan di Pioli e della Juventus di Allegri

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante la super prestazione in casa della Roma di Josè Mourinho, non è riuscita ad andare oltre la sconfitta contro il Real Madrid al Bernabeu.

I nerazzurri, già qualificati agli ottavi di finale, sono andati in Spagna sicuri della loro forza e, in particolare nel primo tempo, hanno messo sotto scacco la difesa delle Merengues nonostante il gol del vantaggio sia arrivato per il club spagnolo con un gran sinistro da fuori area del centrocampista tedesco Toni Kroos. A chiudere i giochi è stato invece Marco Asensio, attaccante spagnolo che non sta trovando moltissimo spazio con la maglia del Real Madrid e potrebbe diventare una pedina importante in sede di calciomercato per le squadre italiane.

Il giocatore cresciuto proprio nei Blancos sarebbe finito nel mirino proprio dell’Inter di Simone Inzaghi a caccia di un attaccante, in particolare in estate, quando Alexis Sanchez potrebbe rescindere il suo contratto con la Beneamata, ma attenzione alla concorrenza di altre due big di Serie A: la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Inter, Marotta pronto a soffiare Asensio

Asensio, autore di un super gol ieri sera, può essere il nome giusto per l’attacco dell’Inter vista la sua duttilità sul fronte offensivo. Classe 1996, il giocatore spagnolo ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2023. Ciò vuol dire che, nella prossima estate, a un anno dal possibile addio a parametro zero, i Blancos potrebbero accettare anche offerte di minor entità e privarsi di Asensio. In quest’ottica l’Inter è vigile e pronta a soffiare Asensio alle altre grandi del nostro calcio, il Milan e la Juventus.