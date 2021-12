Occasione Juventus, big massacrato: ci pensa Allegri

La Juventus valuta il possibile assalto al big, finito al centro delle critiche dopo le ultime prestazioni e scaricato dal top club

La sfida di Venezia in primo piano per la Juventus di Allegri. Il club bianconero, dopo aver superato brillantemente il gruppo H di Champions League scavalcando il Chelsea all’ultima giornata, deve fare i conti con una classifica tutt’altro che esaltante in Serie A. Nei pensieri dei dirigenti bianconeri vi è però già il calciomercato che, tra gennaio e l’estate 2022, potrebbe portare importanti novità e ghiotte occasioni per arricchire lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Dalla Spagna, arriva la pesantissima bocciatura per il Barcellona ed in particolar modo per una delle pedine più deludenti, dopo il clamoroso ko europeo contro il Bayern Monaco. Un momento a dir poco complicato per i catalani che stanno quindi incassano le critiche, con Frenkie de Jong attaccato duramente. Arrivato dall’Ajax nell’estate 2019 per 86 milioni di euro, l’olandese potrebbe essere la grande occasione per il mercato della Juventus.

La Juventus fiuta l’affare, de Jong bersagliato: “È sopravvalutato”

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, le non poco frequenti prestazioni deludenti con la maglia del Barcellona, potrebbero portare all’addio di Frenkie de Jong. Se l’ex Ajax non dovesse migliorare le prestazioni agli ordini di Xavi, allora potrebbe davvero finire tra i cedibili nel prossimo mercato estivo.

Diverse le società, Juventus in primis, che potrebbero provare a strappare il talento classe 1997 che porterebbe denaro fresco nelle casse del Barcellona, (almeno 60 milioni di euro) in piena crisi economica.

Sono 18 le presenze di de Jong con la maglia blaugrana: solo 1 rete e 2 assist vincenti nei 1487′ concessi da Koeman prima e Xavi poi.