Calciomercato Juventus, salta tutto: la decisione è definitiva

Calciomercato Juventus, salta il trasferimento di una pedina nel mese di gennaio: il calciatore è irremovibile, decisione definitiva

Il clima è tornato un po’ più sereno in casa Juventus. Dopo i numerosi scivoloni (anche consecutivi) inanellati da inizio stagione, la ‘Vecchia Signora’ ha ritrovato strascichi di equilibrio in campionato. È uno dei dettagli a cui Allegri tiene maggiormente e contro Salernitana e Genoa la squadra ha soddisfatto il volere il tecnico.

Due netti successi entrambi col risultato di 2-0, rischiando poco o comunque meno che in altri incontri. Inutile dire che i bianconeri hanno semplicemente fatto il proprio dovere, visto il livello di differenza con queste avversarie. Ma il risultato considerando la situazione in bilico non era affatto scontato – Sassuolo e Verona insegnano – e come detto dal mister toscano “un altro passetto in avanti è stato fatto”. Questi passetti caratterizzanno l’intera annata, che presenta la necessità di ritrovare il proprio dna vincente. Fa strano pensare a una Juve quinta in classifica in Serie A e lontana ben 10 punti dal primo posto. Per rinascere, però, serve tempo e sarà fondamentale l’aiuto da parte del calciomercato. Agnelli e Cherubini, dal canto loro, lavorano intensamente sul fronte uscite, dal quale passeranno i nuovi innesti. A questo proposito, arriva una novità non felice.

Svolta Juventus, ha detto no: salta l’affare

Ci sono alcuni elementi della rosa che hanno deluso il club dal loro sbarco a Torino. Giocatori che erano arrivati con elevate aspettative, ma il campo ha raccontato una storia diversa. Uno di questi è sicuramente Arthur: il centrocampista brasiliano, arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic due estati fa, doveva garantire un innalzamento di qualità nel reparto.

Invece non è riuscito a imporsi in cabina di regia, anche a causa degli infortuni. Ecco che la Juventus starebbe cercando di piazzarlo per liberare spazio. Sul classe ’96 c’è l’interesse del ricco Newcastle, ma il calciatore avrebbe rifiutato questa pista. Vuole andare in una squadra che giochi la Champions o l’Europa League in caso di addio a gennaio. Situazione che complica i piani della Juve.