Venezia-Juventus, esclusione a sorpresa: l’annuncio di Allegri

Le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di campionato contro il Venezia

È già tempo di rilanciarsi in Serie A per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo il passo falso del Chelsea e la chiusura al primo posto del Gruppo H di Champions League, per la ‘Vecchia Signora’ arriva l’insidiosa trasferta in casa del Venezia. Il tecnico livornese ha trattato diversi temi, con in particolare una clamorosa ed inattesa esclusione dai convocati, per motivi disciplinari, che lo stesso Allegri ha voluto chiarire alla stampa.

Si tratta del brasiliano Arthur che domani non ci sarà, Allegri annuncia: “Arthur è arrivato in ritardo all’allenamento e non sarà convocato”. L’allenatore bianconero ha poi fatto il punto sugli indisponibili: “De Sciglio sta bene mentre McKennie si è allenato solo in parte con la squadra e rientrerà lunedì prossimo. Ramsey, invece, è ancora indisponibile”.

Su Dybala non ha dubbi: “Si è allenato con la squadra oggi, sta bene e domani sarà in campo”. Analisi, poi, sulla partita contro il Venezia: “Con il Venezia sarà una gara complicata, segnano molto in casa e solo contro l’Inter non l’hanno fatto. Dobbiamo metterci al loro pari, cercheranno di fare un’impresa storica contro la Juventus. Saranno arrabbiati dopo l’ultima sconfitta, ci servirà il giusto approccio”.

Un pensiero, infine, sul possibile addio a gennaio di Kaio Jorge: “Non abbiamo preso in considerazione la cessione, si è subito fatto male appena arrivato. Pian piano avrà il suo spazio e giocherà”.