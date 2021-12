Calciomercato Juventus, accordo totale: via a gennaio

La Juventus si prepara a salutare un giocatore già inserito nella lista dei cedibili del calciomercato di gennaio: l’offerta ricevuta è soddisfacente

Si parla tanto di esubero tecnico, termine molto in voga ultimamente e associato a quei giocatori non facenti più parte del progetto di un club. Ogni squadra ne può annoverare diversi: alcuni sono ai margini da tempo, altri hanno deluso strada facendo. Altri ancora sono stati aspettati per mesi senza mai rispondere alle aspettative riposte nei loro confronti.

In casa bianconera diversi profili corrispondono alla situazione sopra descritta. Il lauto ingaggio grazie al quale sono stati convinti a trasferirsi in maglia bianconera non è (quasi) mai stato ripagato da prestazioni all’altezza. Se nel caso di Adrien Rabiot qualche sprazzo si è visto – e l’età gioca ancora a favore dell’ex PSG – un altro centrocampista è diventato nel tempo un vero e proprio oggetto misterioso.

Calciomercato Juventus, Ramsey ai saluti

Aaron Ramsey può essere considerato uno dei più grandi flop degli ultimi mercati in casa Juve. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2019, il gallese non ha trovato la giusta collocazione in campo nè con Sarri, nè con Pirlo, nè tantomeno con Allegri. Il malcelato desiderio della dirgenza di liberarsi di lui potrebbe ora essere soddisfatto da una ricca società di Premier League che avrebbe individuato nell’ex Arsenal il punto di partenza per una faticosa risalita in classifica.

Il ricchissimo neo proprietario del Newcastle – lo sceicco Mohamed Bin Salman – avrebbe deciso di iniziare proprio da Ramsey la sua faraonica campagna acquisti per l’anno in corso. I Magpies occupano attualmente l’ultimo posto in classifica: uno scenario desolante per le ambizioni della proprietà. Bin Salman ha già promta un’offerta di 15 milioni che farebbe felice la dirigenza juventina. In un sol colpo entrerebbero infatti soldi freschi – con una ricca plusvalenza – e ci si libererebbe di un ingaggio fin troppo oneroso.

