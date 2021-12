Il nuovo obiettivo di calciomercato dell’Inter di Beppe Marotta arriva dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini: stiamo parlando di Giorgio Scalvini, giovanissimo giocatore orobico

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato alla grande la stagione nel campionato italiano di Serie A e in Champions League.

I nerazzurri, dopo i primi dubbi legati alle capacità di Simone Inzaghi nelle prime gare dell’anno, stanno crescendo gara dopo gara e, nonostante la sconfitta dell’altra sera in casa del Real Madrid di Carlo Ancelotti, sono riusciti a centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, traguardo che mancava nella sponda nerazzurra di Milano addirittura da 10 anni. Anche in campionato, nonostante il gran momento del Milan e del Napoli, l’Inter c’è ed è ad un punto dalla vetta dopo una vittoria degna di nota in casa della Roma del grande ex Josè Mourinho.

Parallelamente l’Inter è sempre al lavoro anche in sede di calciomercato. I nerazzurri infatti stanno costruendo un nuovo corso e già dalla prossima estate potrebbe avvenire una rivoluzione sostenibile con l’intento da parte di Marotta e dei suoi collaboratori di rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. L’idea è quella di puntare su giocatori giovani e italiani. Gli ultimi nomi fatti sono stati quelli di Scamacca e Frattesi, ma attenzione ad un profilo dall’Atalanta per la difesa.

Calciomercato Inter, obiettivo dall’Atalanta

Il nome caldo per l’Inter è quello di Giorgio Scalvini, baby talento dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’ex tecnico del Genoa, ma anche della Beneamata, in questa stagione sta puntando forte sul giovanissimo difensore centrale orobico classe 2003. Non c’è ancora una valutazione precisa del talento dell’Atalanta che è già abituato alla difesa a 3 proprio con Gasperini e potrebbe essere protagonista di un’operazione simile a quella fatta proprio dall’Inter per Bastoni qualche stagione fa.