Scambio con la Juventus manda ko il Milan, assalto a centrocampo

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: che suggestione!

Novità importanti per il club bianconero in vista delle prossime settimane. La Juventus continua a monitorare la situazione di diversi talenti per puntellare la rosa a disposizione di Allegri.

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” il Real Betis sarebbe sulle tracce del centrocampista brasiliano, Arthur Melo, che non sembra più rientrare nei piani dell’allenatore livornese. L’ex Barcellona non ha dimostrato a Torino tutto il suo valore anche a causa dei numerosi infortuni che ha rimediato nel corso della sua avventura in bianconero. Il Real Betis vorrebbe così anticipare anche il Siviglia, sempre molto interessato al centrocampista brasiliano, voglioso di recuperare il tempo perso finora. Il Milan potrebbe essere tagliato così dall’idea scambio da urlo.

Calciomercato Juventus, scambio da urlo con Arthur

La suggestione potrebbe nascere così con l’idea a centrocampo del portoghese, William Carvalho, che potrebbe rappresentare un profilo interessante per l’allenatore della Juventus. Grande sostanza nella zona mediana insieme ad una buona qualità in grado di far ripartire velocemente l’azione offensiva della Juventus. Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali in corso, ma soltanto idee suggestive in ottica futura con i bianconeri vogliosi di tornare protagonisti. In questa prima parte di stagione il portoghese ha collezionato 19 presenze con un assist all’attivo.