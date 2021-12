Roma, allarme rientrato | Nessuna lesione per Zaniolo

Arrivano buone notizie in casa Roma in merito alle condizioni di Zaniolo: ecco l’esito dell’ecografia

José Mourinho tira un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di uno dei suoi centrocampisti, in vista della gara di campionato tra Roma e Spezia.

Nicolò Zaniolo era entrato al posto di Abraham in Conference League ma la sua partita è durata appena 18 minuti. Il centrocampista giallorosso ha chiesto il cambio in seguito all’ennesimo problema muscolare. Nella giornata di oggi Zaniolo si è sottoposto ad un controllo ecografico che non ha evidenziato alcuna lesione. Attualmente, quindi, non sono previsti gli esami strumentali. Sicuramente il giocatore non prenderà parte alla gara casalinga con lo Spezia ma Mourinho conta di recuperarlo contro l’Atalanta.