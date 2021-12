Calciomercato, screzi con DS e allenatore: Hakimi vuole tornare!

Il futuro di Hakimi, dopo essere arrivato la scorsa estate, potrebbe già essere lontano dal PSG: via al clamoroso ritorno

È stato uno dei grandi colpi dell’estate 2021. Una cifra pazzesca, quasi 70 milioni, finite nelle casse dell’Inter per la cessione di Achraf Hakimi al PSG. La società di Al-Khelaifi ha messo in piedi una squadra, sulla carta, quasi imbattibile consegnandola al tecnico Mauricio Pochettino. Adesso, però, con grande sorpresa il futuro del talentuoso laterale marocchino potrebbe già essere lontano dal club parigino, durante il calciomercato estivo 2022. Un addio, dopo un’unica stagione in Francia, che ha delle motivazioni ben chiare alle spalle.

Secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com’, l’ex calciatore dell’Inter non avrebbe dei buoni rapporti nè con Pochettino nè con il ds Leonardo, al punto da pensare ad una cessione la prossima estate. Il motivo della crepa è uno scontro che sta avvenendo tra le parti, con la Coppa d’Africa al centro di tutto. Da un lato Hakimi che intende giocarla, ad inizio 2022, con la nazionale marocchina; dall’altro, invece, i vertici del PSG, e Pochettino, che puntando ad impedire la presenza di Hakimi con il Marocco.

Hakimi-PSG, addio in estate: spunta il ritorno

Un ritorno inatteso quello dipinto dal quotidiano spagnolo e che vede il Real Madrid come club maggiormente interessato ad Hakimi. Il veto che Zidane ha posto in passato al ritorno a Madrid del ala marocchina è un lontano ricordo e Florentino Perez, che ha sempre voluto riportare il giocatore a Madrid, intende approfittare dei dissapori tra il giocatore ed il PSG.

Sono 23 le presenze di Hakimi con il PSG tra campionato e coppe, con 3 reti e 2 assist vincenti ma il suo destino potrebbe vedere il terzino volare in Spagna.

Perez, dunque, alla finestra per il ritorno del giocatore che in Francia non sta convincendo pienamente e potrebbe quindi chiedere la cessione a fine stagione.