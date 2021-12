Post Dybala, tripla pista in attacco: il piano della Juventus

La Juventus e Dybala sempre più vicini all’addio: spuntano tre nomi di spessore per sostituire la ‘Joya’ l’anno prossimo

Il netto 2-0 in casa contro il Genoa di Shevchenko ha riavvicinato la Juventus al quarto posto, occupato dall’Atalanta e distante sette punti. I bianconeri proseguono il loro cammino all’insegna della rimonta, dopo una primissima parte di stagione al di sotto di ogni aspettativa. Per i bianconeri è però già tempo di guardare avanti e, prima di scendere in campo nel prossimo turno di Serie A contro il Venezia, le attenzioni cominciano a spostarsi sulle prossime mosse che la ‘Vecchia Signora’ attuerà in sede di calciomercato.

In tal senso, proprio uno dei protagonisti dell’ultima vittoria in campionato potrebbe lasciare la Juventus, a zero. Si tratta di Paulo Dybala, in scadenza a giugno e lontano dal rinnovo con i bianconeri. Le possibilità che la ‘Joya’ lasci Torino sono sempre di più e la dirigenza juventina si sta già muovendo, con tre assi nella manica per l’eventuale eredità del numero 10. Piace da tempo Ousmane Dembele, anche lui in scadenza con il Barcellona e difficilmente rimarrà alla corte di Xavi.

Juventus, non solo Dembele: pista clamorosa

Occhio anche ad Alexandre Lacazette. La punta 30enne dovrebbe dire addio all’Arsenal nel 2022 e la pista che lo porterebbe a Torino, dopo essere stato accostato in passato alla Juventus, potrebbe tornare ad infiammarsi.

Un’altra ipotesi, infine, ancor più clamorosa, potrebbe portare invece Lorenzo Insigne a trasferirsi alla Juventus. Il capitano azzurro è in scadenza e le richieste economiche avanzate dall’esterno difficilmente saranno accontentate da De Laurentiis.

Ecco quindi che all’orizzonte si presenta un tris di nomi di primissimo piano per sostituire Dybala: la Juventus si muove in anticipo per il colpo in attacco.