Colpo a parametro zero dalla Premier: Duello tra Juventus e Milan

Juventus e Milan si contendono il bomber francese dell’Arsenal: occasione a parametro zero per giugno

Uno degli attaccanti più caldi sul mercato è Alexandre Lacazette: il francese classe ’91 ha un contratto in scadenza con l’Arsenal nel giugno 2022 e ha tante richieste anche dall’Italia. Come riportato dal portale inglese ‘espn.co.uk’, i Gunners non hanno intenzione di rinnovare il contratto del centravanti ex Lione e per le big europee può diventare un’occasione in estate a parametro zero, o magari anche a gennaio per una cifra minima, considerando anche l’età del calciatore. L’Arsenal ha speso circa 140 milioni di euro in questa sessione estiva di calciomercato per gli acquisti di Odegaard, Tomiyasu, Ben White, Ramsdale, Lokonga, Tavares e sono anche disposti a perdere a zero il francese.

Juventus e Milan si contendono Lacazette: occasione a zero per giugno

La Juventus potrebbe sfruttare l’occasione dall’Arsenal a parametro zero, portando a Torino un attaccante di grande esperienza come Lacazette che garantisce ancora un ottimo rendimento, come dimostrano i 13 gol in Premier League della scorsa stagione. I bianconeri dovrebbero vedersela, però, con la concorrenza del Milan che cerca un attaccante per sostituire l’ormai quasi quarantenne Ibrahimovic. Inoltre su Lacazette c’è anche il pressing delle spagnole, in particolare Siviglia e Atletico Madrid.