La stella ancora nel mirino della Juventus, scambio e ritorno in Serie A

La Juventus torna a pensare al top player per l’attacco: clamorosa suggestione e scambio già nel calciomercato invernale

La sfida con il Genoa all’Allianz Stadium, in primissimo piano in casa Juventus. La ‘Vecchia Signora’, però, non intende rimanere ferma e oltre al calcio giocato è proiettata a quella che, tra gennaio e giugno, potrebbero essere le prossime operazioni di calciomercato. Tra uscite ma soprattutto entrate, Allegri attende rinforzi di peso per raddrizzare una stagione fino ad ora decisamente al di sotto delle aspettative dopo il suo ritorno nella Torino bianconera. Uno dei reparti che sta maggiormente deludendo nei primi tre mesi e mezzo di campionato è certamente l’attacco. Da Morata (che difficilmente sarà riscattato dall’Atletico Madrid) a Kean e Dybala, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo ritornato al Manchester United, il reparto avanzato della Juventus non ha più un vero trascinatore.

Ed in tal senso, già nel mese di gennaio, potrebbe tornare di moda una pista già battuta in diverse occasioni dalla dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Si tratta di Edinson Cavani che sta trovando poco spazio allo United dopo l’approdo di Cristiano Ronaldo e, con il contratto in scadenza il prossimo giugno con i ‘Red Devils’, potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio.

Juventus, riecco Cavani: idea scambio a gennaio

Il ‘Matador’, a 34 anni, cerca un’ultima grande sfida della carriera dove poter essere protagonista e giocare con continuità e la Juventus, a Cavani, ci ha pensato in più di un’occasione negli ultimi anni. Gennaio potrebbe quindi essere il palcoscenico giusto per convolare a nozze.

Nelle idee del ds Cherubini il possibile scambio con un esubero di Allegri, accostato diverse volte alla Premier League. Si tratta di Aaron Ramsey, in scadenza nel 2023 e fuori dai futuri piani bianconeri.

8 presenze ed 1 solo gol per Cavani fino ad ora all’Old Trafford, con soli 274′ in campo.