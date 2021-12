Via libera gratis, addio immediato: la decisione della Juventus

Manca meno di un mese alla riapertura del calciomercato estivo e la Juventus si candida ad assoluta protagonista: via libera all’addio

La Juventus deve ripartire ed in campionato, sulla strada della squadra allenata da Massimiliano Allegri e reduce da una sconfitta (contro l’Atalanta) ed una vittoria (sulla Salernitana), c’è il Genoa. Una gara nella quale i bianconeri non possono sbagliare, per evitare di allungare il distacco dalle prime quattro in classifica, con l’Atalanta virtualmente a +10 sulla ‘Vecchia Signora’.

Dal calcio giocato al calciomercato, a meno di un mese dalla riapertura della sessione invernale, i dirigenti juventini avrebbero ormai deciso il futuro di uno delle pedine più criticate (e deludenti) agli ordini di Massimiliano Allegri. Si tratta di Aaron Ramsey che ha fino ad ora collezionato 5 presenze e solo 112′ sul rettangolo verde. Al nazionale gallese aveva già pensato Rafa Benitez, lo scorso autunno, alla ricerca di rinforzi di peso per il suo Everton.

Juventus, addio Ramsey a zero: lo scenario

Non se ne fece nulla ma adesso l’ipotesi più probabile per il destino del gallese rimane sempre il ritorno in Premier League, con diversi possibili scenari. La Juventus, d’altro canto, avrebbe già dato il via libera Ramsey di partire ‘gratis’ nonostante un contratto ancora in essere fino al 30 giugno 2023 con la ‘Vecchia Signora’.

In questo caso, però, i bianconeri risparmierebbero ben 10,5 milioni netti di ingaggio (fino alla scadenza) e non andrebbero incontro ad alcuna minusvalenza.

Situazione in divenire, dunque, per un destino ormai ampiamente scritto: tra Ramsey e la Juventus il divorzio, a titolo gratuito, rimane dietro l’angolo.