Calciomercato, la Juventus ha deciso su Morata | Ribaltone immediato

A fine stagione la Juventus dovrà decidere se riscattare o meno Alvaro Morata: la scelta della società cambia tutto

L’impatto di Alvaro Morata nell’attacco della Juventus continua a essere troppo inferiore alle aspettative e agli investimenti. Anche nel match di ieri perso contro l’Atalanta, nonostante qualche buona iniziativa lo spagnolo continua a faticare a incidere.

Per questo motivo la Juventus starebbe ragionando sul futuro del bomber e sulla questione riscatto che andrà risolta a fine stagione. Nel frattempo la società bianconera ha sempre più le idee chiare e potrebbe puntare tutto sull’erede dalla Serie A.

Addio Morata, riscatto difficile: tutto su Vlahovic

Un vero e proprio bomber sembrerebbe essere uno degli aspetti principali che mancherebbe alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Alvaro Morata in questa stagione ha messo a segno 4 gol in 16 partite, troppo pochi per l’attaccante della Juventus.

Così il riscatto dall’Atletico Madrid da 35 milioni sembrerebbe essere un’opzione sempre più difficile per la Juventus. I bianconeri infatti sembrerebbe aver deciso di non riscattare lo spagnolo e investire quei 35 milioni, più altri 15 almeno, per puntare tutto su Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che continua a segnare con una continuità impressionante. Dunque l’addio di Morata sembrerebbe alle porte, mentre la Juventus si prepara al grande assalto al bomber della Fiorentina.