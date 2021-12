L’Inter prepara l’addio, Conte gongola: colpaccio gratis

L’Inter potrebbe dire addio ad una delle pedine di Simone Inzaghi: Antonio Conte è pronto ad andare all’assalto

Il percorso che porta al primo posto corre spedito per l’Inter di Simone Inzaghi, a -1 dal Milan e che ha superato il Napoli in classifica. Non solo il campo a tenere banco in casa Inter, dopo il rotondo 0-3 rifilato all’Olimpico alla Roma del grande ex Mourinho. A tenere banco è ancora il calciomercato, a meno di un mese dalla riapertura della sessione di gennaio con diversi nomi, tra entrate ed uscite, che possono modificare l’assetto in mano al tecnico piacentino. In tal senso, una delle pedine più chiacchierate in uscita può avvicinarsi nuovamente all’addio alla compagine nerazzurra, come riportato da ‘Fichajes.net’.

Si tratta di Ivan Perisic per il quale, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, c’è da tempo l’interesse del Wolfsburg: la volontà del croato di trasferirsi nel club tedesco non sarebbe cosi ferrea. Ecco quindi che a farsi avanti sarebbe Antonio Conte, pronto a candidarsi come assoluto protagonista con il suo Tottenham già nelle prime settimane del 2022.

Inter, niente rinnovo: su Perisic piomba il Tottenham

Non è un mistero che l’ala croata sia uno dei pupilli del tecnico degli ‘Spurs’ che potrebbe portarlo in Premier League, dove è stato accostato anche all’Arsenal, a partire dal prossimo 1 luglio.

L’ex Ct dell’Italia approfitterebbe del mancato rinnovo dell’esterno nerazzurro per andare all’assalto e regalarsi Perisic (19 presenze, 3 reti e 2 assist in stagione), per l’anno prossimo.

Nonostante le ottime prestazioni con la squadra di Inzaghi, dunque, il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe non essere prolungato: Conte ci spera e resta alla finestra per Perisic.