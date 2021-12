Caso plusvalenze, la Juventus trema: “Rischio fuga”

Momento delicato per la Juventus, dopo l’accusa di falso in bilancio al club torinese: arrivano dichiarazioni che spaventano i bianconeri

Una situazione davvero difficile quella che la Juventus, fuori dal rettangolo verde, sta vivendo nelle ultime settimane. L’inchiesta ‘Prisma’ mette la società torinese in primissimo piano ed in tal senso, secondo quanto riportato da ‘Paolobargiggia.it’, potrebbero arrivare risvolti importanti per quanto riguarda il futuro societario ed economico della Juventus. Il portale del noto giornalista sottolinea come la situazione stia agitando la tifoseria bianconera, con il rischio che l’auspicato aumento di capitale possa sfumare, oltre all’iscrizione dell’avvocato del club, Cesare Gabasio, nel registro degli indagati.

La paura che vi sia una fuga dei garanti del pacchetto azionario della Juventus, come riferito, esiste ed è concreta. Si tratta di grandi ed importanti istituti di credito: Goldman Sachs, JP Morgan, Unicredit e Mediobanca. La Juventus ha inoltre inviato un supplemento di informazioni, dopo l’apertura dell’inchiesta, alla Consob.

Caos Juventus, che rischio: la situazione

“Se arrivassero sanzioni o condanne”, riporta Bargiggia, “potrebbero esserci impatti negativi sulla situazione economica del gruppo”.

Ripercussioni economiche, dunque, da un lato; dall’altro la possibile mancata fiducia dei colossi finanziari, per uno scenario gravissimo per i bianconeri.

La certezza rimane il colosso Exor che copre la sua quota del 64%.