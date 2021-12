Juventus, il centrocampo non decolla: scambio e grande ritorno in Serie A

La Juventus continua a cercare rinforzi a centrocampo e l’idea giusta potrebbe arrivare da uno degli uomini più in forma dell’Atalanta.

L’ultimo turno infrasettimanale ha restituito un mezzo sorriso alla Juventus, vittoriosa sul campo della Salernitana con un secco 2-0 che non dirada le nubi presenti sul futuro della squadra di Allegri. La compagine bianconera non riesce a decollare dal punto di vista del gioco e necessita ancora di continuità e un cambio di marcia, soprattutto a centrocampo in fase di costruzione e rifinitura.

Allo stesso tempo il martedì di Serie A ha restituito all’Atalanta una versione scintillante di Mario Pasalic, autore di una sontuosa tripletta ed in generale reduce dal suo miglior momento in Italia. 7 reti e sei assist in questo campionato per il croato ex Milan che è un autentico jolly del centrocampo che potrebbe far gola anche alla stessa Juventus.

Calciomercato Juventus, Pasalic impressiona: un jolly che vale lo scambio

L’Atalanta punta forte sul suo gioiello Mario Pasalic, ma le alternative nel ruolo non mancano. Così non è da escludere che con la giusta proposta possa anche lasciarlo andare viste le tante frecce all’arco di Gasperini. Il croato è un jolly in grado di dare qualità e soprattutto capacità realizzative e di rifinitura al reparto di Massimiliano Allegri. Buono per centrocampo e trequarti allo stesso modo, l’ex Milan è alla sua maturità calcistica.

Al contrario in casa Juve si cerca ancora la miglior versione di Kulusevski, che senza un cambio di marcia rischia di diventare il più sacrificabile. In questa ottica lo svedese potrebbe anche finire come pedina di scambio per fare un pensierino a Mario Pasalic. I bergamaschi potrebbero anche essere ingolositi da un ritorno come quello di Kulusevski, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e con ampi margini di miglioramento. Va comunque denotata una disparità di valutazioni. Infatti Pasalic viene valutato sui 25 milioni, mentre la Juventus non cederebbe lo svedese per meno di 35 milioni.