De Ligt potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione. L’erede del centrale olandese può arrivare dal Paris Saint-Germain. Maxi affare

La bufera sulle plusvalenze sta ulteriormente mettendo a nudo, in aggiunta al disastrato bilancio, la malagestione della Juventus sul piano economico oltre che sportivo. E forse dà una accelerata alla partenza di un big nel prossimo calciomercato estivo. I favoriti in questione sono due, Federico Chiesa e Matthijs de Ligt, con i bianconeri di certo più propensi a liberarsi del secondo considerato il suo ingaggio di 10,5 milioni di euro lordi bonus esclusi.

Raiola è del resto già all’opera per trovare una nuova e più redditizia sistemazione al suo assistito. Resta forte la pista Barcellona, se non altro per via degli eccellenti rapporti tra lo stesso agente e il presidente Laporta, tuttavia i problemi finanziari dei blaugrana rendono più verosimili altre soluzioni. Per esempio quella rappresentata dal Chelsea, che indiscrezioni inglesi e italiane danno in maniera concreta sull’ex capitano dell’Ajax. Serve un sostituto di Thiago Silva e l’identikit del classe ’99, da contratto legato a ‘La Vecchia Signora’ fino a giugno 2024, è pressoché perfetto per i ‘Blues’ allenati da Tuchel.

Ma chi al posto di de Ligt? A dire il vero nomi non ne circolano, ma occhio a Tilo Kehrer da tempo sul taccuino della dirigenza juventina. Il 25enne tedesco (16 presenze con la sua Nazionale) non trova grande spazio nel Paris Saint-Germain targato Pochettino e poi il suo accordo coi parigini, da circa 5 milioni di euro netti l’anno, termina nel 2023. Insomma ci sono i presupposti per un buon affare. La Juve potrebbe affondare il colpo con una offerta da 18 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Kehrer per il post de Ligt e Arthur al Psg

L’operazione tra i bianconeri e il club dello sceicco avrebbe possibilità di ‘allargarsi’ comprendendo il cartellino di Arthur, elemento molto stimato dal Ds Leonardo. L’ex Barça è fuori dai piani di Allegri e guadagna quanto Kehrer, ovvero circa 5 milioni col suo contratto però in scadenza nel 2025. Impossibile cederlo a titolo definitivo visto che è costato ben 72 milioni di euro (‘solo’ 12 milioni come soldi veri dato che è arrivato nell’ambito dello scambio con Pjanic, uno di quelli finiti sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Torino considerato che fruttò una plusvalenza di ben 41,8 milioni di euro), non invece un prestito annuale con opzione d’acquisto sui 35-38 milioni di euro.

