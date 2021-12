Terremoto in Serie A: arrestato il presidente. I dettagli

Scoppia il terremoto nella nostra Serie A, è stato arrestato il presidente di un club: tutti i dettagli sull’avvenimento

È scoppiato il terremoto in Serie A. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. La decisione è avvenuta a seguito di un’inchiesta per reati societari e bancarotta.

Come riferisce l”Ansa’, il club blucerchiato non è coinvolto nelle indagini, a differenza di altre 5 persone per le quali sono stati disposti i domiciliari. Ferrero, che ieri ha assistito dal vivo alla sfida contro la Lazio, invece è stato trasferito in carcere.

LEGGI ANCHE>>> Rinnovo e super colpo, Inzaghi esulta: l’Inter ne punta due

Sampodoria, arrestato Ferrero: club non coinvolto

LEGGI ANCHE>>> CMWEB | Roma, doppio addio: asse con la Sampdoria

Nessun coinvogimento del club, quindi, nella vicenda, con i tifosi che possono stare tranquilli in questo senso. I sostenitori doriani, dal canto loro, avevano pesantemente contestato il loro numero uno durante la disfatta di ieri a Marassi, con cori e uno striscione che chiedeva la presenza di Gianluca Vialli come presidente.