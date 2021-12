Rinnovo e super colpo, Inzaghi esulta: l’Inter ne punta due

L’Inter programma un colpo importante per Simone Inzaghi: rinnovo e rinforzo, ecco i due nomi sul taccuino di Marotta

L’Inter prosegue il suo cammino, con una strada ben tracciata verso la vetta della Serie A occupata dal Milan, a +1 dai nerazzurri. Il club campione d’Italia ha intenzione di tenersi stretto Simone Inzaghi, visto il buon inizio di stagione, e per farlo sta già studiando le possibili soluzioni per il rinnovo dell’allenatore piacentino che sta vincendo e convincendo i vertici societari. Il prolungamento dovrebbe andare oltre quindi l’attuale scadenza ferma al giugno 2023: per Inzaghi, però, l’Inter è pronta a muoversi concretamente in ottica calciomercato.

Diversi i profili accostati alla ‘Beneamata’ negli ultimi mesi, con l’allenatore ex Lazio che potrebbe quindi essere accontentato tra gennaio e giugno. In tal senso, il nome di Manuel Lazzari è vivo nella mente di Marotta ed Ausilio, visto anche l’altalenante rendimento di Denzel Dumfries. Il terzino della Lazio ha una valutazione di 15 milioni e potrebbe essere un obiettivo concreto per la corsia di destra nerazzurra.

Inter, non solo Lazzari nel mirino di Inzaghi

Attenzione però anche al grande sogno, sempre in casa Lazio, che risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il gioiello serbo è stato più volte accostato alle uscite (e all’Inter) e l’anno prossimo potrebbe essere quello giusto per salutare la Capitale e trasferirsi a Milano.

La valutazione dell’ex Genk è di circa 60 milioni: un sogno, sotto l’albero di Natale, per Inzaghi: l’Inter ci proverà.

Prima il rinnovo, poi l’assalto in sede di mercato: i campioni d’Italia non intendono perdere tempo.