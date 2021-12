Mourinho di nuovo all’Inter, il retroscena: “Lo detesta”

Spunta un inatteso retroscena per quanto riguarda Josè Mourinho ed il mancato ritorno in nerazzurro nell’estate 2019

Non è un mistero che il nome di Josè Mourinho, nonostante il recente approdo nella Capitale, sia stato accostato e lo sarà per lungo tempo ai colori nerazzurri. Il triplete sulla panchina dell’Inter, in un’annata straordinaria alla guida dei nerazzurri, è rimasto impresso, lasciando un legame indissolubile tra la ‘Beneamata’ ed il tecnico lusitano. Si è parlato più di una volta di un possibile ritorno a Milano, per lo ‘Special One’, ed in particolare nell’estate 2019.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Roma-Inter 0-3: nerazzurri travolgenti a casa di Mourinho

Furono mesi particolari che videro, poi, Beppe Marotta puntare forte su Antonio Conte per la panchina dei nerazzurri. Una scelta che, stando a quanto riportato dalle parole del giornalista Fabio Ravezzani a ‘Top Calcio 24’, non ha lasciato, di certo, felice proprio Josè Mourinho.

LEGGI ANCHE >>>La Roma anticipa l’Inter: scambio più 20 milioni a gennaio

Inter, Mourinho contro Marotta: il retroscena

“Mourinho detesta Marotta, perché ha preso Conte all’Inter quando lui era libero”, ha dichiarato il noto giornalista.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ravezzani ha poi concluso rivelando: “Ritiene che il dirigente abbia preferito l’italiano a lui e non lo ha mandato giù”.

LEGGI ANCHE >>>Spalletti mette l’Inter alle strette: sorpasso per il difensore

Un duro colpo, dunque, per l’allenatore della Roma viste le scelte attuate da Marotta nel recente passato, in casa Inter.