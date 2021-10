Calciomercato, Milinkovic-Savic all’Inter: arriva l’annuncio del ds

Sergej Milinkovic-Savic resta una delle stelle della Serie A: l’ex Inter esce allo scoperto sul passaggio del serbo in nerazzurro

Nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi vi è la Juventus che, domenica sera a San Siro, sfiderà i nerazzurri nel derby d’Italia. Una sfida già importante per la classifica: da un lato i nerazzurri che non possono perdere il treno per il vertice, dall’altro la squadra di Allegri desiderosa nel proseguire la rimonta. Dal calcio giocato al calciomercato, per i campioni d’Italia arrivano le dichiarazioni dell’ex dirigente interista che spiazza tutti riguardo ad uno dei nomi accostati per lungo tempo alla società meneghina: Sergej Milinkovic-Savic.

L’ex direttore dell’area tecnica dell’Inter, Walter Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con la pagina Facebook ‘Back to the Football’. Al centro delle parole del noto dirigente il clamoroso retroscena che ha visto proprio Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio di Sarri, in passato vicinissimo a vestire la maglia degli attuali campioni d’Italia.

Milinkovic-Savic all’Inter: la rivelazione di Sabatini

Il noto dirigente ha detto la sua sulla possibilità, ventilata con forza in passato, che Milinkovic-Savic vestisse la maglia dell’Inter: “La Lazio poteva venderlo 4-5 anni fa, a 50-60 milioni di euro. C’è stato un momento nel quale abbiamo provato a prenderlo all’Inter”, la rivelazione di Sabatini che non si ferma.

“C’era stata una richiesta, non da parte di Lotito o Tare ma dall’agente, e si parlava appunto di quella cifra. Quella cifra la Lazio non l’avrebbe però presa”.

Sabatini ha poi concluso così: “Sono stati bravi: ci vuole un discreto coraggio per rifiutare 50-60 milioni di euro per un calciatore”