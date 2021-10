Conte spaventa l’Inter: due pupilli nerazzurri per il ritorno in panchina!

Conte aspetta un top club europeo e spaventa l’Inter: nel mirino possono finire due suoi pupilli in nerazzurro. Tutte le cifre e i dettagli

Steve Bruce non è più l’allenatore del Newcastle. La nuova proprietà ha deciso di esonerare il tecnico, con i Magpies attualmente in piena zona retrocessione con solo 3 punti collezionati in 8 giornate. L’esonero è ufficiale ed è già iniziata la ricerca del suo sostituto.

In questo senso, nelle scorse settimane si era parlato anche di Antonio Conte: l’ex Juventus e Inter è in attesa di una panchina e sarebbe finito nel mirino della nuova ricchissima e ambiziosa proprietà saudita. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, l’allenatore vuole prendersi ancora del tempo e in particolare monitora la situazione del Manchester United. Solskjaer è infatti tornato in discussione dopo i recenti risultati dei ‘Red Devils’ e il tecnico pugliese è alla finestra. Ecco il possibile doppio colpo dall’Inter in caso di approdo al Manchester United. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Inter, Conte punta due pupilli: tutti i dettagli

Due vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte. Il ruolino di marcia del Manchester United di Cristiano Ronaldo ha rimesso in discussione la posizione di Solskjaer, già fortemente criticato dalla stampa e da grandi ex dei Red Devils. Conte è alla finestra e monitora la situazione del club inglese. In caso di arrivo allo United, le prime richieste sul calciomercato potrebbero essere due pupilli dall’Inter. De Vrij, in scadenza di contratto nel 2023 e già accostato alla Premier League, e Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato è in scadenza nel prossimo giugno e da gennaio potrà accordarsi con un nuovo club. E Conte a Manchester potrebbe tentare il mediano. De Vrij, invece, è valutato almeno 30-35 milioni di euro dalla società nerazzurra. L’Inter, e anche la Juventus (recentemente accostata ad entrambi), sono avvisate.