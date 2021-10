Roma, Mourinho in conferenza: le ultime su Zaniolo

La Roma si prepara alla gara di Conference League e Mourinho ha parlato anche del recupero di Zaniolo

La Roma scende in campo domani in Norvegia contro il Bodo/Glimt per la terza gara di Conference League. José Mourinho conosce le insidie di una sfida del genere e si prepara ad una trasferta impegnativa, come ha anche sottolineato in conferenza stampa alla vigilia della gara. Lo Special One si è focalizzato anche sul possibile turnover, considerando che domenica scenderà in campo all’Olimpico per un altro big match di campionato, questa volta contro il Napoli. In particolare il tecnico portoghese ha parlato della gestione e del recupero di Nicolò Zaniolo, uscito per un problema fisico contro la Juventus.

Roma, Mourinho su Zaniolo: “Non lo rischio in un campo del genere”

Le parole di Mourinho sulle insidie della trasferta in Norvegia e sul possibile turnover: “Non è una critica, ma è difficile giocare qui. C’è molta differenza, non è facile avere un campo di qualità nei paesi nordici. I giocatori fragili fisicamente come Zaniolo e Karsdorp non possiamo rischiarli in un campo in queste condizioni, anche perché Nicolò cupo recuperare per il Napoli. Farò delle rotazioni.”

Lo Special One ha poi proseguito sul recupero di Zaniolo e sulle condizioni di Karsdorp: “Abbiamo sei punti con due partite ancora da giocare a Roma ma non vorrei scendere in campo troppo positivo. Farò qualche cambio, abbiamo cinque sostituzioni in panchina in Serie A e altri allenatori possono sfruttare per cambiare in corso d’opera la partita. Certamente non faremo undici cambi. Abbiamo studiato molto il Bodo e penso sia una squadra con più qualità di Cska Sofia e Zorya”.