Roma, incubo europeo: il Bodo/Glimt vince 6-1! Lazio a reti bianche

La Roma rivive un vero e proprio incubo contro il Bodo/Glimt. I giallorossi crollano 6-1 in trasferta. Lazio a reti inviolate

La Roma non si riscatta dopo il ko in Serie A contro la Juventus, anzi. I giallorossi crollano del tutto in Conference League contro il Bodo/Glimt. La squadra di José Mourinho parte subito male e passa in svantaggio all’ottavo minuto con Botheim.

Il raddoppio arriva già al 20esimo ed è firmato Berg. La reazione dei giallorossi è guidata da Carles Perez, l’esterno ex Barcellona firma il 2-1. Ma nessuno si aspettava un epilogo sportivamente drammatico. Il Bodo/Glimt nel secondo tempo dilaga e affonda la Roma sotto i suoi colpi: i giallorossi vengono sconfitti con il punteggio di 6-1.

Roma, ko da incubo. La Lazio si ferma al pareggio

Se la Roma viene asfaltata, la Lazio non convince del tutto ma il pari tutto sommato può star bene alla squadra di Maurizio Sarri. Immobile e Zaccagni vanno vicini alla rete del vantaggio, ci prova anche Raul Moro, ma il gol non arriva. Uno 0-0 scialbo, ma utile per la qualificazione in Europa League. Gli eterni rivali stasera stanno decisamente peggio.