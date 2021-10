Vidal riconquista l’Inter e cambia un altro destino: addio inaspettato

Arturo Vidal torna a conquistare la fiducia dell’Inter dopo un’ottima prestazione in Champions League: destino cambiato e addio a sorpresa

Vittoria fondamentale quella di ieri sera contro lo Sheriff Tiraspol per l’Inter, che si rimette in corsa per il passaggio del turno in Champions League. Nei nerazzurri ad andare a segno sono stati Dzeko, Vidal e de Vrij, ma soprattutto uno di loro ha stupito tutti.

Questo è certamente Arturo Vidal, che sembrerebbe aver giovato della cura Inzaghi, tornando a essere un giocatore importante per la rosa nerazzurra. Il cileno con contratto in scadenza nel 2022 potrebbe così aver cambiato il suo destino e potrebbe guadagnare una riconferma. Questo però porterebbe all’esclusione a sorpresa di un neo acquisto, che potrebbe essere messo sul mercato.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

L’Inter ritrova Vidal: futuro Calhanoglu in bilico

Una bella sorpresa per l’Inter quella di ritrovare un Arturo Vidal in grande forma, che ha trascinato i nerazzurri alla prima vittoria della stagione in Champions League. La crescita del cileno però potrebbe mettere in difficoltà il futuro di Hakan Calhanoglu.

Leggi anche >>> Svolta in Serie A: rinnovo e doccia fredda per Inter e Milan

Il calciatore turco arrivato a zero dal Milan infatti dopo un inizio spumeggiante è calato molto, tanto da arrivare a pensare a un possibile addio. Sulle sue tracce c’è da tempo la Juventus, ma non solo. Infatti anche in Premier League alcune big lo osserverebbero con interesse. La richiesta di Marotta per Calhanoglu sarebbe intorno ai 30-35 milioni di euro, e inoltre la società nerazzurra si libererebbe di un ingaggio da 5 milioni. Dunque in bilico il futuro dell’ex Milan ora in maglia Inter.