La Roma è attiva sul calciomercato e si concentra anche sul fronte uscite in vista di gennaio: doppio addio, asse con la Sampdoria

Grandi manovre in casa Sampdoria e fronte aperto con la Roma. Al di là di quello che sarà il destino di Bereszynski, il terzino destro polacco che è nella lista di Tiago Pinto (per la verità non in cima) ci sono due obiettivi su cui la società ligure, alle prese anche con la questione allenatore, sta valutando molto attentamente: come raccolto da Calciomercatoweb.it, Gonzalo Villar piace molto per puntellare il centrocampo blucerchiato.

Dopo Reynolds, lo spagnolo è probabilmente il giocatore più bocciato dal corso che Mourinho ha aperto alla Roma. Su di lui lo Special One ha fatto anche rilievi specifici rispetto a quelle che sono le sue esigenze di gioco, sottolineando come con la palla tra i piedi sia un certo tipo di giocatore, ma senza la palla non interpreti nel modo giusto i movimenti richiesti dal portoghese. Dunque l’avventura di Villar alla Roma sembra davvero arrivata al capolinea e la Sampdoria in questo momento per lui rappresenta la possibilità più concreta per restare in Italia, cosa che il ragazzo non disdegnerebbe affatto.

Calciomercato, asse Roma-Sampdoria: non solo Villar, c’è anche Calafiori

L’altro fronte aperto sull’asse Sampdoria-Roma riguarda Riccardo Calafiori, che con il ritorno al suo di Leonardo Spinazzola, a gennaio, vedrà assottigliarsi ancora di più i già pochi spazi avuti in questa stagione con la Roma (170 minuti in campionato, 257 in Conference). Non è l’unica opzione aperta per il terzino destro cresciuto nel vivaio giallorosso e gestito da Mino Raiola, ma c’è un dialogo aperto per verificare se matureranno le giuste condizioni per provare a chiudere una trattativa.

Quel che è certo è che Calafiori nella seconda parte della stagione su quella fascia diventerà la terza scelta per Mou dietro Spinazzola e Viña. E questo renderà necessaria una scelta da parte della società giallorossa, ma anche del ragazzo, che dopo un calvario fisico vive una stagione decisiva pre cominciare a mettere continuità nelle prestazioni. Calafiori è anche nel giro della Under 21 di Paolo Nicolato dove non è titolare inamovibile in quel ruolo, e si gioca il posto con Destiny Udogie, il terzino sinistro che l’Udinese ha in prestito dal Verona.

