Morata via subito dalla Juventus: assalto immediato al bomber

Ancora a secco Alvaro Morata, che non è riuscito a trovare la via del gol dopo le tante occasioni contro il Genoa: possibile addio

Momento complicato per l’attaccante della Juventus, Alvaro Morata, che ha sbagliato tante occasioni da gol nell’ultima sfida di Serie A contro il Genoa. Dopo l’ammonizione Massimiliano Allegri ha pensato subito alla sua sostituzione con Moise Kean discutendo in maniera feroce.

In estate c’è stato da parte della Juventus il rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid, ma lo stesso Alvaro Morata potrebbe anche pensare all’addio in caso di club interessati a lui. Così la dirigenza bianconera potrebbe fiondarsi su Mauro Icardi per un colpo da urlo in attacco. Al Psg l’attaccante argentino non sta trovando più spazio dopo le ultime sue vicende sentimentali e l’arrivo di Lionel Messi, che sta formando un tridente da urlo con Mbappe e Neymar: il brasiliano è attualmente ai box per infortunio.

Calciomercato Juventus, Lacazette altra pazza idea

Così come l’attaccante francese dell’Arsenal, Alexandre Lacazette, che potrebbe liberarsi così a parametro zero con il suo contratto in scadenza con i “Gunners” in vista della prossima estate. L’ex Lione sarebbe pronto anche per una nuova sfida della sua carriera con l’idea della Serie A: la Juventus continua a monitorare la sua situazione in ottica futura per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

In caso di addio di Morata, la Juventus è già pronta per mettere a segno colpi da urlo nel reparto offensivo.