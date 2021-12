Juventus asfaltata, arriva l’attacco totale: “I soliti inutili”

La Juventus è reduce dalla vittoria sul Genoa ma ciò non risparmia aspre critiche alla squadra e ad Allegri

Il campo parla chiaro e vede la Juventus nuovamente a -7 dal quarto posto in Serie A occupato dall’Atalanta. Una vittoria, quella contro il Genoa di Shevchenko, che non smuove più di tanto la classifica ma dà continuità ad un gruppo che nella prima parte della stagione ha sicuramente deluso le aspettative. In tal senso il giornalista Tony Damascelli, come riportato da ‘RadioRadio.it’, ha rilasciato alcune pesanti dichiarazioni nei confronti della Juventus di Allegri.

Nonostante la vittoria sui rossoblù, i bianconeri non hanno convinto pienamente: “Due gol soltanto per merito di Sirigu, Genoa modestissimo“, ha tuonato Damascelli che ha poi continuato nella sua analisi: “Partita facile e sofferta per l’assenza di un’idea di gioco, alla quale rimedia Dybala con le sue giocate, Locatelli e Morata che è un toro e finisce pure in mezzo al tumulto con Allegri, capace di litigare con lo spagnolo davanti a tv e pubblico”.

Juventus demolita: “Allegri non cambia nulla”

Il noto giornalista ha proseguito nella sua analisi: “Le quattro fuggitive giocano un altro calcio. La Juventus resta piena di limiti tattici, i soliti inutili Bernardeschi e Kulusevski e l’indisponente Bentancur a sottolineare che l’allenatore non cambia nulla, non ha un guizzo e per sua fortuna Dybala sistema le lacune”.

La conclusione del giornalista è tutta su Allegri e Dybala, con l’allenatore livornese: “Dybala dovrebbe occupare maggiormente gli ultimi venti metri, ma questo comporterebbe uno schema che Allegri non ha nemmeno studiato”.

In attesa di scendere nuovamente in campo contro il Venezia, non finiscono quindi le polemiche intorno alla Juventus di Allegri.