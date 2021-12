Ferrero si dimette da presidente della Sampdoria | Il comunicato UFFICIALE

Caos in casa Sampdoria, dove il presidente Massimo Ferrero questa mattina è stato arrestato: presentate le dimissioni ufficiali

Il mondo del calcio viene scosso dall’arresto di Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria. Questa mattina la Guardia di Finanza ha arrestato il patron della Sampdoria per reati societari e bancarotta.

La notizia ovviamente ha fatto tremare più di tutti i tifosi blucerchiati, ma fortunatamente per loro il caso non sarebbe legato al club ligure. In queste ore però Ferrero prende un’altra decisione difficile, ovvero quella di dimettersi da presidente della Sampdoria.

Leggi anche >>> Juventus asfaltata, arriva l’attacco totale: “I soliti inutili”

Il comunicato ufficiale recita: “Con grande stupore si è appreso oggi della misura cautelare di custodia in carcere a carico di Massimo Ferrero. Tali vicende si precisa che sono del tutto indipendenti alla gestione e proprietà della Società U.C. Sampdoria. Massimo Ferrero per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione rispetto all’U.C. Sampdoria e al mondo del calcio, formalizza le dimissioni immediate dalle cariche sociali di cui sinora è stato titolare”. Dunque un brutto momento per la Sampdoria che ora dovrà eleggere il nuovo presidente.