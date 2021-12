La big ‘spaventa’ il Milan, assalto a Theo Hernandez: offerta monstre

Calciomercato, un top club fa sul serio per l’acquisto di Theo Hernandez e impensierisce il Milan: offerta monstre per il terzino rossonero

Il Milan sta disputando ancora un’ottima stagione sotto la guida di Stefano Pioli. Il tecnico, nonostante lo scetticismo iniziale, è riuscito a lavorare nel migliore dei modi, con i giocatori cresciuti a vista d’occhio. Non a caso, è il secondo anno consecutivo che il ‘Diavolo’ riesce ad impadronirsi del primo posto in classifica.

Il gruppo guida la Serie A a quota 38 punti e l’obiettivo scudetto è più vivo che mai. A fare da contrasto c’è stato il ritorno abbastanza deludente in Champions League, anche se il girone era di quelli spaventosi. I rossoneri si sono comunque guadagnati l’opportunità di giocarsela fino alla fine battendo l’Atletico Madrid tra le mura del ‘Wanda Metropolitano’. La sfida in programma con il Liverpool schiacciasassi si prospetta a dir poco infuocata. La società, dal canto suo, punta a migliorare sempre di più e in maniera costante. Per questo motivo, non distoglie mai l’attenzione dal calciomercato. In particolare, arriva una novità importante sul fronte uscite: un top club fa sul serio per Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, la big fa sul serio per Theo Hernandez: super offerta

L’esterno rossonero è diventato uno degli elementi imprescindibili nello scacchiere del mister dal suo approdo dal Real Madrid. Numeri e prestazioni da grande giocatore, che hanno attratto su di lui l’interesse di varie compagini di spessore. La pista più concreta sembra essere il PSG: i parigini si stanno già guardando attorno vista la stagione non esaltante fino ad ora e da tempo hanno puntato il mirino sul francese classe ’97.

Stando a quanto rivela ‘ElNational.cat’, il ricco patron Nasser Al-Khelaifi sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro per l’acquisto. Una cifra che potrebbe far traballare il Milan. Il ‘Diavolo’ cercherà di resistere in tutti i modi, ma la possibilità che Theo Hernandez raggiunga l’ex compagno Donnarumma è reale.