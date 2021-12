Allegri ha deciso: Juve, tentativo di scambio a gennaio

Allegri ha già cambiato le gerarchie: un altro bianconero è sul mercato. Il possibile tentativo di scambio. Tutte le cifre e i dettagli

Secondo successo consecutivo in campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri, quarto nelle ultime cinque partite di Serie A. Contro il Genoa la squadra bianconera ha ripreso la rincorsa verso la zona Champions League.

L’Atalanta continua a vincere e il quarto posto è ancora distante di ben sette punti. Dybala e compagni non possono più permettersi passi falsi e un’importante mano per Allegri potrebbe arrivare dal prossimo calciomercato invernale. Come noto, infatti, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un nuovo centrocampista per puntellare ulteriormente il reparto dopo l’arrivo in estate di Manuel Locatelli. Da Ramsey e Arthur fino a Bentancur, tutti i centrocampisti bianconeri sono in discussione e tra i possibili partenti. Ma non solo. Sembra infatti essere finito nella stessa situazione anche Adrien Rabiot, ormai ‘scaricato’ da Allegri e ulteriormente penalizzato dal nuovo modulo, il 4-2-3-1, adottato dal tecnico contro Salernitana e Genoa. Ecco il possibile scambio a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cucchi: “Scudetto, la Juve può rimontare. Su Vlahovic, Kessie e Insigne…”

Calciomercato Juve, Allegri ‘scarica’ Rabiot: il possibile scambio

Tra i giocatori accostati alla Juventus per rinforzare il centrocampista c’è anche Aurelien Tchouameni, talento classe 2000 di proprietà del Monaco che fa già gola alle big europee. La sua valutazione sfiora già i 40 milioni di euro, cifra irraggiungibile per la società bianconera soprattutto a gennaio. Cherubini potrebbe così pensare all’inserimento di una contropartita tecnica come Rabiot: il francese farebbe ritorno in Ligue 1 permettendo alla Juve di abbassare notevolmente il conguaglio economico da destinare al club del Principato. Tuttavia, il Monaco non fa sconti e la concorrenza si preannuncia spietata. Staremo a vedere.