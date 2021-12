Calciomercato Juventus, addio de Ligt | Scambio immediato

Il Bayern Monaco piomba su de Ligt. Assalto dei bavaresi al difensore che potrebbe lasciare Torino in estate

Un possibile scambio di difensori centrali sull’asse Germania-Italia: il Bayern Monaco pronto all’assalto a Matthjis de Ligt.

Uno scambio da gennaio a luglio. Potrebbe intensificarsi l’asse da Monaco di Baviera a Torino con uno scambio di pedine tra Bayern Monaco e Juventus, con i bavaresi intenzionati a portare in Germania il classe ’99 Matthijs de Ligt. Un’operazione fattibile, ma solamente in estate, dato che la Juventus non vuole lasciar partire il centrale olandese prima del temine di questo campionato.

Uno scambio che però potrebbe iniziare già nel mese di gennaio, quando a Torino potrebbe arrivare un rinforzo per il pacchetto arretrato. Si tratta di Niklas Süle, centrale tedesco classe ’95, in scadenza di contratto col Bayern Monaco. L’ex Hoffenheim potrebbe arrivare in Italia già a gennaio, anticipando lo scambio tra i due club.

Calciomercato Juventus, de Ligt nel mirino del Bayern Monaco

L’arrivo del difensore tedesco a Torino, dunque, rappresenterebbe il primo passaggio dell’affare che porterebbe de Ligt in Germania la prossima estate. Scambio di pedine ma non solo: il club bavarese dovrebbe versare nelle casse della Juventus la cifra di 50 milioni di euro, somma comunque inferiore a quella investita dai bianconeri per prelevare l’olandese nell’estate del 2019 dall’Ajax, ovvero più di 80 milioni di euro.