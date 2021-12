La Roma continua a non convincere e così la permanenza di Mourinho non sarebbe così scontata: tentazione dalla Premier

Facendo un passo indietro e tornando indietro di sei mesi, l’arrivo di José Mourinho alla Roma fu accolto con un entusiasmo pazzesco da parte dei tifosi giallorossi. La situazione adesso però è cambiata, visti anche i risultati raccolti in campo dalla squadra capitolina.

Ieri pomeriggio contro l’Inter i giallorossi sono crollati completamente, mostrando lacune importanti ed evidenziando anche la superiorità dei nerazzurri. Così dopo l’ennesimo big match perso il futuro sulla panchina della Roma di José Mourinho sembrerebbe non essere così scontato. Dalla Premier League arriva una situazione che potrebbe tentare il tecnico portoghese.

Mourinho tentato dall’Everton: futuro alla Roma messo in dubbio

Arrivare in una piazza come Roma non è mai facile, ma José Mourinho ha accettato la sfida. Con i giallorossi le cose però non stanno andando per il meglio e il suo futuro nella capitale sembrerebbe non essere più così scontato.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, la situazione in casa Everton anche sembrerebbe non essere rosea, e la posizione di Benitez potrebbe essere in bilico. In caso di addio di Benitez i ‘Toffees’ avrebbero messo nel mirino proprio José Mourinho e la possibilità di tornare in Premier League potrebbe attrarre il tecnico portoghese.