Serie A, la Juve regola in scioltezza il Genoa con un gol per tempo

Grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Genoa, la Juve sopravanza in classifica le romane agganciando la Fiorentina a quota 27



Con una partita solida, a tratti addirittura spettacolare, la formazione bianconera regola senza troppi patemi un Genoa apparso rinunciatario perchè dominato in lungo e in largo durante tutto l’incontro. La vittoria dei bianconeri, che avrebbe potuto e dovuto essere più larga, non è infatti mai stata in discussione.

Le reti dell’undici di Allegri sono state realizzate da Juan Cuadrado – gol direttamente da calcio d’angolo – nel primo tempo, e da Paulo Dybala all’83’. La Juve è apparsa finalmente libera di testa, producendo anche un gioco gradevole e propositivo, che non ha lasciato scampo alle velleità, già deboli, di un Genoa letteralmente annichilito.

Serie A, Juventus-Genoa 2-0: il tabellino del match

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini (1′ st Alex Sandro); Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala (44′ st Kaio Jorge), Bernardeschi; Morata (28′ st Kean)

A disposizione: Pinsoglio, Raina, Bonucci, Rugani, Malvano, Rabiot, Arthur, de Winter, Kean.

Allenatore: Allegri

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani (28′ st Vaheusden), Vasquez; Ghihglione, Toure (14′ st Portanova), Behrami (14′ st Galdames), Hernani, Cambiaso (40′ st Melegoni); Bianchi (13′ st Pandev), Ekuban

A disposizione: Marchetti, Semper, Masiello, Sabelli, Serpe, Buksa.

Allenatore: Shevchenko

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 9′ pt Cuadrado (J), 37′ st Dybala (J)

NOTE: Ammoniti: Pellegrini, Morata, Kean (J), Cambiaso (G). Recupero: 0′ pt, 3′ st.

Serie A, la classifica aggiornata

Milan 38, Napoli 36, Inter 34, Atalanta 31, Fiorentina 27, Juventus 27, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Hellas Verona 23, Empoli 20, Sassuolo 20, Torino 18, Udinese 16, Venezia 15, Sampdoria 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.

A.C.