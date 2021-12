Anticipo netto al Milan: il Newcastle avanza l’offerta al giocatore

Il Milan continua a monitorare la situazione dei calciatori in scadenza anche in Premier, ma proprio da un club inglese arriva l’anticipo netto a gennaio

Si riprende la vetta della classifica il Milan e questa volta in solitaria, approfittando del passo falso del Napoli contro l’Atalanta. I rossoneri nel frattempo lavorano alla sessione invernale di calciomercato, dove diversi reparti andrebbero rinforzati.

A gennaio però sarà possibile anche iniziare a prendere accordi con i calciatori in scadenza di contratto con i propri club, e proprio per questo motivo i rossoneri potrebbero subire un netto anticipo per uno degli obiettivi nella lista di Maldini. Il Newcastle accelera e formula già l’offerta per assicurarsi il calciatore.

Milan anticipato dal Newcastle: avanzata l’offerta per Lingard

Inizia sin da ora ad infiammarsi il calciomercato invernale, che sarà importante anche per gli affari che potranno concretizzarsi solamente a giugno, ovvero quelli con i calciatori in scadenza di contratto. Uno di questi è Jesse Lingard, centrocampista offensivo del Manchester United che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto e che al momento non trova spazio nei ‘Red Devils’.

Infatti in questa prima parte di stagione l’inglese ha collezionato solamente 11 presenze, di cui una sola da titolare, con due gol all’attivo. Sulle sue tracce c’è da tempo l’interesse del Milan, che potrebbe però essere anticipato. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Times’, il Newcastle avrebbe già formulato un’offerta al giocatore inglese per approdare nei ‘Magpies’ a giugno. L’offerta sarebbe di 100 mila euro a settimana d’ingaggio, che potrebbe tagliare fuori definitivamente il Milan dalla corsa a Lingard.