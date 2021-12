Il Milan a mani vuote, sorpasso Allegri: alla Juve con lo scambio

La Juventus può mettere i bastoni tra le ruote a Maldini e anticipare il Milan per il talento: scambio immediato

Non è un mistero che nei pensieri della Juventus, a meno di un mese dalla riapertura della sessione invernale di calciomercato, vi siano diversi obiettivi in entrata. Rinforzi necessari per la rosa di Allegri, al fine di mettere una pezza su un inizio di stagione, soprattutto in campionato, decisamente deludente. Tra i limiti della squadra bianconera vi è certamente il centrocampo, che non ha mai convinto a pieno e che potrebbe accogliere già nelle prossime settimane un colpo di spessore.

In attesa di scendere in campo questa sera all’Allianz Stadium per il posticipo contro il Genoa, la Juventus si sta già muovendo per anticipare il colpo beffando la concorrenza del Milan. Si tratta del gioiello del Marsiglia, in scadenza a giugno, Boubacar Kamara che è in cima alla lista di Maldini e Massara ormai da diversi mesi. Il nazionale francese, 17 presenze ed 1 rete con la squadra di Jorge Sampaoli, potrebbe invece approdare a Torino attraverso uno scambio.

Niente Milan, scambio per Kamara: sacrificio a gennaio

L’idea del ds Cherubini sarebbe quella di arrivare a Kamara, già a gennaio, attraverso lo scambio con Federico Bernardeschi.

L’esterno bianconero non ha ancora rinnovato e rischia di salutare a zero tra sei mesi: ecco perchè lo scambio immediato, potrebbe accontentare sia la Juventus che il Marsiglia.

A farne le spese sarebbe quindi il Milan, a mani vuote, vista la possibile imminente accelerata della ‘Vecchia Signora’.