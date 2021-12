Cessione choc a giugno: doppio colpo immediato per il Milan

Il Milan può regalare già a gennaio due pedine di spessore per Pioli: addio pesantissimo in estate

Il Milan ha intenzione di tornare forte sul calciomercato. Non solo il campo, con la sfida con la Salernitana ancora in corso: il club di via Aldo Rossi deve fare i conti con infortuni e scadenze e, già a gennaio, possono arrivare due colpi di assoluto spessore per la gioia di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com‘, il PSG avrebbe in mente di sfoltire la ricchissima rosa a disposizione di Mauricio Pochettino. Troppe le scelte ed ancora di più le esclusioni, giornata dopo giornata: anche per motivi di ordine economico, il club di Al-Khelaifi è pronto a mettere ben 7 pedine, in vendita, nel mercato di gennaio.

Tra questi vi sarebbero due profili graditi al Milan. Da un lato il difensore Amad Diallo, difensore centrale che ha accumulato 10 presenze in questa stagione ma non è una prima scelta di Pochettino, dopo l’approdo di Sergio Ramos. Il bruttissimo infortunio di Kjaer costringerà il Milan a tornare sul mercato ed il difensore del PSG può quindi essere una pedina adatta al calcio inteso da Stefano Pioli.

Addio Theo Hernandez, doppio ‘acconto’ dal PSG

Sempre dalla società parigina, però, potrebbe arrivare anche il tanto desiderato rinforzo sulla trequarti. L’ex Inter e Barcellona Rafinha è in scadenza nel 2023 e potrebbe dunque cambiare aria nelle prime settimane di gennaio, facendo ritorno a Milano, stavolta sponda rossonera. Rinforzi di peso dal doppio significato, però, almeno nei piani del PSG.

Diallo e Rafinha potrebbero rappresentare un ricco ‘acconto’ per la cessione, dal prossimo 1 luglio, di Theo Hernandez.

Il laterale francese ha una valutazione di circa 60 milioni di euro ed il Milan potrebbe salutarlo, nonostante la scadenza il 30 giugno 2024.