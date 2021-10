Rinnovo lontano, scambio stellare in Premier: vogliono Chiesa!

Uno scenario clamoroso all’orizzonte, la Juventus sogna il colpaccio: scambio a sorpresa con Federico Chiesa

I pensieri della Juventus di Massimiliano Allegri sono tutti per il derby d’Italia, contro l’Inter, di scena domenica sera a San Siro. Una partita fondamentale per il percorso della ‘Vecchia Signora’ che, dopo una partenza incerta, ha intenzione di continuare a rincorrere il Napoli per una clamorosa rimonta al vertice. Dal campo al calciomercato, per la Juventus potrebbe aprirsi un clamoroso scenario la prossima estate, con il nome di Federico Chiesa che torna sotto i riflettori. Il talento bianconero è stato accostato a diversi club europei, soprattutto in Inghilterra, durante la scorsa estate.

Tra questi vi è stato certamente il Liverpool che, adesso, potrebbe tornare alla carica per l’ex gioiello della Fiorentina. Chiesa, 9 presenze, 2 reti ed 1 assist vincente con la casacca bianconera, è reduce da mesi da assoluto protagonista con l’Europeo conquistato agli ordini di Mancini. Ecco dunque che i ‘Reds’ starebbero valutando un nuovo possibile assalto, nel 2022, con una clamorosa proposta di scambio che può far vacillare la dirigenza della Juventus.

Juventus, scambio con il Liverpool: addio Chiesa

L’estate 2022 può vedere l’addio di Chiesa alla Juventus. Il Liverpool, che sta faticando a rinnovare il contratto di Salah, avrebbe dunque nei piani un possibile assalto all’esterno di Allegri. L’egiziano è in scadenza il 30 giugno 2023 ed il club inglese potrebbe quindi proporlo alla Juventus, per arrivare proprio a Chiesa.

Un possibile ed inatteso scambio, con i bianconeri che potrebbero far tornare in Serie A Salah che in questa stagione sta facendo faville: già 12 reti, 11 partite giocate e 4 assist vincenti.

Lo stallo per il rinnovo del 29enne ed il forte interesse per Chiesa possono confluire in un’operazione pronta a monopolizzare il prossimo mercato estivo.